У Литві заборонили носити георгіївську стрічку, а також знаки Z і V

Сейм Литви затвердив заборону на публічне демонстрування георгіївської стрічки та інших символів, які позначають підтримку російської агресії проти України. Йдеться про знаки Z і V.﻿ Про це, із посиланням на литовське видання, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зазначається, що рішення про заборону підтримали 124 члени парламенту. Закон набуде чинності після підписання його президентом Гітанасом Науседою.

За публічну демонстрацію заборонених символів передбачений штраф у розмірі 300-700 євро, а для юридичних осіб він становитиме до 1,2 тис.євро.

Повторні порушення тягнуть за собою штраф у розмірі 500-900 євро для фізичних осіб або 800-1,5 тис. євро - для юридичних осіб.

Нагадаємо, президент Молдови вже офіційно затвердила заборона на використання георгіївської стрічки і символом Z і V. За демонстрацію пропагандистських символів загрожує штраф.