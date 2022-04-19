Верещук: відбувся п'ятий обмін військовополоненими з РФ

Сьогодні, 19 квітня, відбувся п'ятий обмін військовополоненими з російською стороною.

Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, із них 10 – офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п'ятий обмін полоненими", – написала міністр.

Загалом, за її словами, удалося повернути з російського полону 76 людей.