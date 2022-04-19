The Hill: Байден має намір балотуватися на другий термін

Президент США Джо Байден повідомив колишньому главі держави Бараку Обамі про те, що планує балотуватися на другий термін у 2024 році. Про це, із посиланням на два джерела The Hill, повідомляє Слово і діло.

«(Байден – ред.) хоче балотуватися, і він явно дає всім знати» , — сказало одне із двох джерел, знайоме із розмовами між Обамою та Байденом.

Джерело також повідомило, що Байден, попри його нестійкий рейтинг схвалення, залишається найвірогіднішим кандидатом від Демократичної партії.

«Я вважаю, що він думає, що він єдиний, хто може перемогти Трампа» , – сказало друге джерело.

Згідно з опитуванням CNBC, лише 38% американців схвалюють роботу Байдена на посаді президента, 53% не схвалюють. Низькі оцінки Байден отримав за свою роботу в галузі економіки.

Згідно FiveThirtyEight, середній рейтинг схвалення Байдена становить трохи менше 42%.