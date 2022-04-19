Синєгубов: окупанти обстріляли Харків з РСЗВ

Російські військові обстріляли Харків. В результаті атаки окупантів три людини загинули, а ще 16 отримали поранення.﻿ Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, повідомляє УНІАН.

"Окупанти обстріляли Київський, індустріальний райони. Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км. Також зазнали обстрілів Дергачівський і Чугуївський райони" , - розповів глава Харківської ОВА.

При цьому він закликав жителів міста не виходити з укриттів без необхідності і не збиратися групами через збільшення інтенсивності обстрілів.

Крім того, Синєгубов попередив, що на Великдень введуть обмеження.