Зеленський вніс до Ради проект закону про продовження воєнного стану
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про продовження дії воєнного стану.
"Проект Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №7300 від 19 квітня зареєстровано в парламенті.
"...продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб", - йдеться в документі.
Таким чином воєнний стан буде тривати мінімум до 25 травня 2022 року.