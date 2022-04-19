Зеленський вніс до Ради проект закону про продовження воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект﻿ про продовження дії воєнного стану.

"Проект Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №7300 від 19 квітня зареєстровано в парламенті.

"...продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб" , - йдеться в документі.

Таким чином воєнний стан буде тривати мінімум до 25 травня 2022 року.