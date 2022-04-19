Тимошенко: ЗСУ звільнили 919 населених пунктів у 8 областях України

Збройними Силами України деокуповано вже 919 населених пунктів на територіях Житомирської, Київської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. У 70 із них проведено розмінування. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, понад 3 тис. населених пунктів у зазначених областях були або, як і раніше, продовжують перебувати під окупацією.

"Наразі деоккуповано 919 населених пунктів. 29% з них уже активізували роботу органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів. У 192 населених пунктах розпочато роботу гуманітарних штабів. Цим займаються ОВА спільно з ДСНС. У 70 проведено розмінування території", – повідомив Тимошенко на брифінгу в Офісі президента у вівторок.

Він додав, що у 336 деокупованих населених пунктах вже відновлено роботу Національної поліції, у 83 – роботу автозаправних станцій.

Газові поставки відновлено більш ніж у 280, електропостачання – у понад 300 населених пунктах, водопостачання та відведення відновлено на 29%.

У 335 населених пунктах люди можуть користуватися послугами мобільного зв'язку. У 256 – відновлено роботу медичних закладів. 152 відкрили продовольчі магазини, ЦНАП працюють у понад 250 населених пунктах, "Укрпошта" – у 74.