Тарута: у Маріуполі окупанти скинули бомбу на лікарню біля Азовсталі

Російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". Про це написав у Facebook﻿ нардеп Сергій Тарута.

За його інформацією, під завалами там близько 300 людей, серед них є діти.

"У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде!!" - написав Тарута.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Напередодні СБУ опублікували перехоплену розмову одного з російських військових, у якій йшлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть тритонні бомби, оскільки був наказ зрівняти все із землею.