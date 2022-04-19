Тарута: у Маріуполі окупанти скинули бомбу на лікарню біля Азовсталі
Російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". Про це написав у Facebook нардеп Сергій Тарута.
За його інформацією, під завалами там близько 300 людей, серед них є діти.
"У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде!!" - написав Тарута.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Напередодні СБУ опублікували перехоплену розмову одного з російських військових, у якій йшлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть тритонні бомби, оскільки був наказ зрівняти все із землею.