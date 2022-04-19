Romania Libera: Україна отримає румунську летальну зброю
Румунія направить Збройним Силам України партію летальної зброї із резервів Міністерства оборони своєї країни.
Про це, посилаючись на місцеве видання Romania Libera, повідомляє Телеграм-канал "Інсайдер".
Для постачання зброї владі Румунії довелося внести поправки до законодавства.
Тепер Румунія може постачати озброєння не лише країнам, що входять до блоку НАТО, а й
"потенційним союзникам альянсу".
"З огляду на те, що Київ бере участь у партнерських програмах західного військового блоку, він може розраховувати на подібну військову допомогу", – пише видання.