Romania Libera: Україна отримає румунську летальну зброю

Румунія направить Збройним Силам України партію летальної зброї із резервів Міністерства оборони своєї країни.

Про це, посилаючись на місцеве видання Romania Libera, повідомляє Телеграм-канал "Інсайдер".

Для постачання зброї владі Румунії довелося внести поправки до законодавства.

Тепер Румунія може постачати озброєння не лише країнам, що входять до блоку НАТО, а й "потенційним союзникам альянсу" .