Гайдай: у населених пунктах Луганщини – масові пожежі від обстрілів

У Новодружеську Луганської області через ворожі обстріли сталося загоряння вугілля на відкритій території поблизу шахти.

Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив голова військової адміністрації області Сергій Гайдай.

"Туди потрапив російський снаряд. На щастя, рятувальники змогли вчасно дістатися місця загоряння й загасити його. Тління вугілля ще триває, але пожежа локалізована", - написав Гайдай.

Також він розповів, що в Лисичанську працівники ДСНС ліквідували спалах у двох приватних будинках.