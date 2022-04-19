Гайдай: у населених пунктах Луганщини – масові пожежі від обстрілів
У Новодружеську Луганської області через ворожі обстріли сталося загоряння вугілля на відкритій території поблизу шахти.
Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомив голова військової адміністрації області Сергій Гайдай.
"Туди потрапив російський снаряд. На щастя, рятувальники змогли вчасно дістатися місця загоряння й загасити його. Тління вугілля ще триває, але пожежа локалізована", - написав Гайдай.
Також він розповів, що в Лисичанську працівники ДСНС ліквідували спалах у двох приватних будинках.
"У Кремінній унаслідок ворожого обстрілу пожежі виникли в п'яти будинках", – додав голова ОВА.