Арестович: росіянам не вдається захопити Маріуполь

Війська РФ намагаються просунутися від Ізюма та оточити Рубіжне, Сєвєродонецьк та Попасну, але в них поки що не виходить. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у своєму новому брифінгу.

"Ворог зараз прощупує наші слабкі місця, а потім зосереджуватиме там зусилля. Вони намагалися зробити це вночі, у них не вийшло", – сказав Арестович.

Радник голови ОП стверджує, що противник діє за класичною схемою військового мистецтва, і тепер лише акуратно вивчає нашу оборону.

"Керівництво РФ хоче "продати" своєму народу вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей, як перемогу. На них чекає провал", - стверджує Арестович.

Третя фаза війни, за його словами, може бути такою:

росіяни намагатимуться стояти на місці та утримувати території;

росіяни заберуться з нашої території;

росіяни можуть перейти до мирних переговорів

Також радник голови ОП нагадав про слова президента України Володимира Зеленського, що якщо РФ таки візьме Маріуполь, мирних переговорів може й не бути.