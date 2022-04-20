Мінфін розмістив військові облігації на 3,6 млрд грн
Міністерство фінансів України 19 квітня розмістило військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 3,6 млрд гривень, заявили в Мінфіні, повідомляє Новое время.
Відомство залучило до бюджету 156 млн грн, $82 млн та 33 млн євро.
За даними НБУ, станом на 18 квітня майже 7,4 тис. громадян та представників українського бізнесу стали власниками військових облігацій внутрішньої державної позики на суму близько 5,5 млрд грн, $4,7 млн та 22 млн євро.