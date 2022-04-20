Мінфін розмістив військові облігації на 3,6 млрд грн

Міністерство фінансів України 19 квітня розмістило військові облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 3,6 млрд гривень, заявили в Мінфіні, повідомляє Новое время.

Відомство залучило до бюджету 156 млн грн, $82 млн та 33 млн євро.﻿

Інфографіка: Мінфін / Telegram

За даними НБУ, станом на 18 квітня майже 7,4 тис. громадян та представників українського бізнесу стали власниками військових облігацій внутрішньої державної позики на суму близько 5,5 млрд грн, $4,7 млн та 22 млн євро.