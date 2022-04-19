Советник мэра Мариуполя: возле "Азовстали" никто не прятался

Советник городского главы г. Мариуполь Петр Андрющенко утверждает, что в зоне вокруг завода "Азовсталь", куда недавно оккупанты сбросили мощную бомбу, уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больнице.

Об этом он написал на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"Некоторым политикам, которые уже в свое время сначала похоронили всех под Драмтеатом, потом всех спасли, а потом оказалось все не совсем так, лучше бы перестать штамповать сомнительные новости из Мариуполя ради хайпа и внимания к собственной персоне ради неизвестно чего", – заметил Андрющенко, видимо намекая на нардепа Сергея Таруту.

При этом, бомбардировку "Азовстали" советник мэра подтвердил.

"Да, Мариуполь, в частности, зона "Азовстали", под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб. Но в зоне вокруг "Азовстали" уже давно никто не скрывается, особенно в разрушенном до этого здании больницы. Выводы делайте сами. Комментировать здесь особо нечего", – написал он.

Андрющенко также напомнил, что все подлинные новости по таким резонансным фактам можно узнать на официальных каналах органов власти.