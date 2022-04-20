Канада ввела санкції проти російських олігархів та дочок Путіна

Канада ввела санкції проти 14 росіян, включаючи російських олігархів та членів їхніх сімей, а також двох дочок російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє сайт канадського уряду.

Експерти ОБСЄ у звіті, поданому минулого тижня, підтвердили, що російські сили здійснюють серйозні звірства та порушення прав людини в Україні, включаючи військові злочини та, ймовірно, злочини проти людяності, йдеться у повідомленні.

Санкції введені проти голови російського Центробанку Ельвіри Набіулліної, олігархів Петра Авена, Михайла Фрідмана, Михайла Гуцерієва, Германа Хана, Олега Бойка, Ігоря Макарова, Олександра Пономаренка, близького друга Путіна Сергія Ролдугіна, ексзаступника голови Банку Росії Олександра Торшина, дочок Путіна Катерини Тихонової, Марії Воронцової, дружини голови МЗС РФ Марії Лаврової та його дочки Катерини Винокурової.

Раніше сьогодні Нова Зеландія запровадила санкції проти Банку Росії, Російського фонду прямих інвестицій та найбільших фінансових інституцій країни.

За даними ЗМІ, чиновники Європейського Союзу почали розробляти рішення про введення ембарго на російські нафтопродукти.