Перший банк починає виплати гарантованого відшкодування віддалено

Вкладники банків, що ліквідуються зможуть отримувати гарантоване відшкодування віддалено, не відвідуючи відділення банків-агентів, повідомляє Економічна правда.

Про це розповіли у Фонді гарантування вкладів.

З 19 квітня ПриватБанк починає виплати відшкодувань вкладникам без їх особистої̈ присутності в установі банку (online). Це перший банк-агент, який реалізував ініціативу. Для отримання гарантованої суми дистанційно потрібно бути клієнтом фінустанови та пройти ідентифікацію.

У фонді заявили, що є вірогідність, що такий "пілотний проект" запрацює ще у двох банках.