Зеленський: будь-якому нормальному бізнесу доведеться зупинити роботу в РФ

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-якому нормальному бізнесу неминуче доведеться ухвалити рішення про зупинку роботи в Росії, повідомляє УНІАН.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні.

"Дедалі більше і більше глобальних компаній заявляють про зупинку роботи в Росії. Сьогодні до сотень інших таких крупних компаній приєдналася німецька компанія Henkel.

Хочу підкреслити, що це неминуче: будь-якому нормальному бізнесу доведеться ухвалити таке рішення й залишити Росію", - зазначив він .

За словами президента, зараз російська держава на тому рівні, коли будь-які асоціації з нею і будь-яка підтримка для неї означають співучасть у масових убивствах.

"Співучасть у тому, що буде названо злочинами проти людяності й геноцидом" , - підкреслив Зеленський.

Раніше у росЗМІ повідомили, що General Motors першим з іноземних автоконцернів повністю йде з російського ринку.