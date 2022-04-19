Шольц: G7 планують направити на підтримку України 50 млрд євро

Канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками відеоконференції за участю лідерів західних країн заявив, що вважає можливим надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 млрд євро в рамках G7. Про це, із посиланням на заяву Шольца щодо ситуації в Україні, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Значна частина коштів уже направлена, сказав він.

За його словами, зараз перед керівництвом країн стоїть завдання про надання всієї суми.