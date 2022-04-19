У Миколаєві вибухи: мер просить городян залишатися в укриттях

У Миколаєві пролунали кілька вибухів уночі 20 квітня, після минулої повітряної атаки два дні тому. Мер міста Олександр Сєнкевич просить жителів не покидати укриття й не підходити до вікон, дотримуватися правил безпеки.﻿ Про це, із посиланням на заяву міського голови в Telegram, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Знову вибухи в Миколаєві. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтесь в укриттях або дотримуйтесь правила двох стін" , - ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що сигнал повітряної тривоги пролунав у Миколаєві о 23:00. Відбій дали тільки зараз - близько 02:15.

Нагадаємо, перед цим в Миколаєві через нічні обстріли 18 квітня російських військ була пошкоджена електроопора, в результаті ворожої атаки були поранені дві людини.

Перед цим, 15 квітня, в результаті численних обстрілів Миколаєва загинули дві людини, і ще кілька отримали поранення.