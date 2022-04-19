NBC: США розробили новий пакет військової допомоги Україні

Джерела в адміністрації Байдена заявили, що новий пакет допомоги буде містити артилерійські знаряддя і десятки тисяч артилерійських снарядів до них. Вважається, що це озброєння може мати вирішальне значення для дій на сході України.﻿ Про це, із посиланням на NBC News, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Розмір пакету допомоги, як очікується, буде аналогічний 800 мільйонам доларів, про які адміністрація оголосила минулого тижня. За словами офіційних осіб, Джо Байден поки не підписав новий пакет. Адміністрація також може оголосити про нові санкції проти Росії, хоча неясно, чи будуть вони введені на цьому тижні, заявили офіційні особи.

Також офіційні особи США постійно ведуть переговори з союзниками по НАТО, щоб переконати їх направити в Україну більше артилерії та боєприпасів для ефективного відбиття російського наступу на сході України.