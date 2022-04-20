Японія збільшить розмір кредиту Україні до 300 млн доларів

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував виділення Україні кредиту в розмірі 300 мільйонів доларів. Про це він оголосив у рамках онлайн-зустрічі представників G7 щодо ситуації в Україні.﻿ Про це, із посиланням на NHK News, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

На відеоконференції лідерів "Великої сімки" щодо ситуації в Україні прем'єр-міністр Японії оголосив, що його країна збільшить розмір позики зі 100 до 300 млн доларів.

Кісіда також анонсував новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Подробиці про нові обмеження з'являться найближчими днями.