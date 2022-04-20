Кислиця закликав виключити Росію із Ради безпеки ООН

Постійний представник України при ООН Сергій Кисліца виступив на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, 19 квітня, і закликав виключити Росію із Ради безпеки, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчить заява Кислиці під час свого виступу в ООН.

За словами Кислиці, нездатність Собвеза впливати на війну Росії проти України пов'язана з тим, що "Рада Безпеки продовжує вдавати, що Росія є повноправним і легітимним постійним членом".

"Наполегливо закликаю Раду безпеки серйозно зайнятися вирішенням проблеми сумнівної присутності Росії в цьому залі, яка перешкоджає виконанню Радою його головного обов'язку - підтримці міжнародного миру та безпеки", - підкреслив постпред .

Кислиця також підкреслив, що з січня Рада безпеки провела більше десятка зустрічей, присвячених російському вторгненню в Україну, але ці засідання не впливають ні на безпеку, ні на гуманітарну ситуацію в Україні.

"Як наші зустрічі впливають на те, що займає місце в Раді безпеки, передбачене Статутом ООН для іншого суб'єкта, якого вже не існує?" - сказав постпред, маючи на увазі положення про те, що постійним членом Радбезу визначено СРСР, а не РФ .

Постпред розповів і про "героїзм" російської армії, яка вбивала безневинних громадян, ґвалтувала жінок і дівчат, а також грабувала будинки українців.

Кислиця нагадав, що у понеділок президент РФ Володимир Путін удостоїв 64-ту мотострілецьку бригаду російської армії почесного звання гвардійської. Як аргумент глава Кремля посилався на "масовий героїзм і доблесть, стійкість і мужність" солдат цієї бригади.

Він також розповів, що цей підрозділ "згідно з початковими російськими планами мав захопити Київ" і місяць знаходився в Бучі під Києвом, влаштувавши терор проти цивільного населення.

"Військові цієї бригади, багато з яких вже ідентифіковані, відповідають за масові звірства в Бучі. Така російська інтерпретація героїзму та мужності - убити сотні беззбройних мирних жителів, зґвалтувати десятки жінок і дівчат і, нарешті, втекти від українських військ", - сказав Кислиця .

Він також наголосив, що російські військові продемонстрували стійкість лише в одному: відступаючи під вогнем українських військ, вони зберігали все награбоване.

"Росіяни залишили боєприпаси, щоб набити свої автомобілі вкраденими комп'ютерами, телевізорами, мобільними телефонами, одягом, килимами, пральними машинами та навіть унітазами", - зазначив постпред .

Раніше Кислиця зачитав уголос листа 9-річного хлопчика з Гостомеля Київської області, написаного своєю померлою мамою, яку вбили російські окупанти.