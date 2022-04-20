Джонсон домовився з лідерами країн зміцнювати обороноздатність України
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світових лідерів під час спільних переговорів посилити підтримку України та передати критично важливе озброєння для протистояння вторгненню РФ. Про це, із посиланням на The Telegraph, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
"Сьогодні вдень прем'єр-міністр говорив з лідерами США, Канади, Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Румунії, Японії, Європейської комісії, Європейської ради та генеральним секретарем НАТО про ситуацію в Україні", - розповів представник британського уряду.
На Даунінг-стріт зазначили, що Джонсон у телефонній розмові з американським президентом Джо Байденом заявив про "крайню потребу" подальшої військової підтримки України, враховуючи нові наступи армії РФ на сході країни.
"Прем'єр-міністр поінформував лідерів про свій візит до Києва на початку цього місяця. Він підкреслив гостру потребу подальшої військової підтримки України перед лицем великого російського наступу на Донбасі та триваючих атак в інших місцях", - розповіли в Джонсона.
"Лідери домовилися працювати разом, щоб знайти довгострокове рішення в області безпеки, щоб Україна більше ніколи не піддавалася подібним нападам. Вони обговорили необхідність посилення тиску на Росію за допомогою додаткових санкцій проти військової машини Путіна, а також подальшої дипломатичної ізоляції", - поінформували в уряді Британії.
Також повідомляється, що союзники домовилися
"тісно співпрацювати в найближчі тижні та місяці".