Джонсон домовився з лідерами країн зміцнювати обороноздатність України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світових лідерів під час спільних переговорів посилити підтримку України та передати критично важливе озброєння для протистояння вторгненню РФ.﻿ Про це, із посиланням на The Telegraph, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Сьогодні вдень прем'єр-міністр говорив з лідерами США, Канади, Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Румунії, Японії, Європейської комісії, Європейської ради та генеральним секретарем НАТО про ситуацію в Україні" , - розповів представник британського уряду.

На Даунінг-стріт зазначили, що Джонсон у телефонній розмові з американським президентом Джо Байденом заявив про "крайню потребу" подальшої військової підтримки України, враховуючи нові наступи армії РФ на сході країни.

"Прем'єр-міністр поінформував лідерів про свій візит до Києва на початку цього місяця. Він підкреслив гостру потребу подальшої військової підтримки України перед лицем великого російського наступу на Донбасі та триваючих атак в інших місцях" , - розповіли в Джонсона.

"Лідери домовилися працювати разом, щоб знайти довгострокове рішення в області безпеки, щоб Україна більше ніколи не піддавалася подібним нападам. Вони обговорили необхідність посилення тиску на Росію за допомогою додаткових санкцій проти військової машини Путіна, а також подальшої дипломатичної ізоляції" , - поінформували в уряді Британії.