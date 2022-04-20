Гендиректор: зв'язок між Чорнобильською АЕС і МАГАТЕ відновлено

Прямий зв'язок між Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і Чорнобильською АЕС був відновлений пізно ввечері у вівторок. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.﻿ Про це, із посиланням на CNN, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Російські війська утримували Чорнобиль протягом п'яти тижнів, перш ніж покинути станцію 31 Березня. 10 березня МАГАТЕ втратило зв'язок ЧАЕС.

Місія експертів МАГАТЕ планує відвідати об'єкт в кінці цього місяця, щоб провести оцінку ядерної безпеки, фізичної та радіаційної безпеки, доставити життєво важливе обладнання та відремонтувати системи віддаленого моніторингу гарантій агентства.