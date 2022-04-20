У Запорізькій області російські військові захопили тепличний комбінат компанії "Агрокоін". Підприємство спеціалізується на вирощуванні овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, повідомляє РБК-Україна.

Про захоплення у Facebook повідомив пише компанії Андрій Чорний.

"Наше підприємство, а саме тепличний комбінат "Енергодар", було захоплено окупантами за сприяння колаборантів, у нас немає контролю над відвантаженням нашої продукції, всі виручені кошти окупанти використовують у своїх цілях" , - написав Чорний.

Він також повідомив, що всі органи законної української влади проінформовані про захоплення підприємства, тому всі дії з активами і продаж продукції є незаконними.