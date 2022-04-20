Пентагон: Росія буде цілитися по маршрутах перевезення зброї

Сполучені Штати вважають, що Росія має намір атакувати маршрути, якими перевозять озброєння для ЗСУ, повідомляє УНІАН.

Про це заявив представник Пентагону, цитує CNN.

За його словами, дотепер росіяни не часто завдавали ударів по таким цілям, як колони чи залізничні перевезення, проте можуть спробувати зруйнувати мости, дороги, рейси, якими в країну доставляють зброю і боєприпаси.

Але, зауважує чиновник, цими атаками росіяни нічого не досягнуть через обсяг допомоги.

Нова фаза війни: прогнози Пентагону

США і НАТО оцінили, що українські сили дуже ефективно використали вже надіслане озброєння проти ЗС РФ, наголосили в Пентагоні.

Частиною цього успіху стала адаптація військ до децентралізованого командування й управління, що дозволило молодшим командирам ухвалювати важливі рішення на полі бою без попереднього дозволу у вищого керівництва.

Також представник Міноборони США звернув увагу, що в України "були роки, щоб підготуватися до наступу Росії" саме на південному сході України, оскільки у тому регіоні відбувалися регулярні бої.

За його словами, Україна підготувала окопи, протитанкові засади й багато іншого напередодні неминучої битви, проте у росіян досі перевага у воєнних технологіях і загальній військовій потужності.

Росія зосередила свій удар по Донбасу, щоб потім перейти до "масового наступу".