Італія готова зупинити платежі за російський газ: умови

Італія відмовиться виконувати нові умови оплати за російський газ, яких вимагає Москва, якщо Європейський союз дійде висновків, що це стане порушенням санкцій, введених через війну РФ проти України, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

В ході попередньої оцінки ЄС виявив, що умови платежів Кремля, згідно з яким "Газпром" має отримувати оплату в рублях, були явним порушенням санкцій блоку.

Як розповідають джерела, знайомі з даними питанням, італійський уряд очікує завершення Брюсселем свого юридичного аналізу і кінцевого вердикту, перш ніж Рим зробить якісь дії, пише Bloomberg.

Так, представник італійського уряду заявив, що вони вітають поточну роботу комісії з цього питання, але не будуть вдаватися в подробиці, оскільки оцінка все ще є попередньою.

Нагадаємо, раніше прем'єр Італії Маріо Драгі заявив, що не бачить загроз у разі припинення поставок російського газу.