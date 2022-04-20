Південна Корея надіслала в Україну 20 тонн гуманітарної допомоги

Південна Корея 19 квітня надіслала в Україну близько 20 тонн додаткової гуманітарної допомоги, повідомляє Новое время.

Як повідомляє МЗС Республіки, це постачання — частина пакету гуманітарної допомоги на суму 30 млн доларів, оголошеного урядом.

Зазначається, що вона є доповненням до пакету на 10 млн доларів, відправленого в березні, йдеться в прес-релізі міністерства.

До складу поставки входять автоматичні дефібрилятори, апарати ШВЛ та аптечки, які були надіслані на запит з України.

Південна Корея також розглядає можливість додаткової підтримки, йдеться в повідомленні міністерства.

Раніше Південна Корея надала Україні додаткову нелетальну військову допомогу на 1,6 млн. доларів