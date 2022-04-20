Independent: напад РФ на Донбасі може тривати кілька місяців
Напад російських військ на сході України на Донбасі може тривати "кілька місяців", вважає високопосадовець національної безпеки Великої Британії. Про це, посилаючись на британське видання Independent, повідомляє РБК-Україна.
Чиновник попередив про такий прогноз прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
Після цього глава уряду Британії заявив на щотижневому засіданні Кабінету міністрів на Даунінг-стріт, що позиція України "небезпечна", оскільки вважається, що президент РФ Володимир Путін прагне до будь-якої перемоги за будь-яку ціну, незалежно від кількості жертв.
Це сталося після того, як рашисти влаштували нову атаку на сході України, і заявили про взяття під свій контроль Кремінної в Луганській області.
Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що бійцями ЗСУ у Кремінній знищена велика група військових РФ.
Також ми писали, що британська розвідка в новому зведенні повідомляла, що військові ЗСУ відбили численні спроби наступу Росії на Донбасі попри наростаючі ворожі обстріли.