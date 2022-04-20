Федоров: Apple видалила TikTok із App Store для користувачів із РФ

Компанія Apple видалила програму TikTok з онлайн-магазину App Store для російських користувачів, повідомляє UBR.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Ще на початку березня відеосервіс TikTok припинив роботу в Росії. Рішення пояснили новим російським законом, який передбачає посилення покарання за "фейки" про дії армії РФ в Україні. Користувачам заборонили завантажувати новий контент та вести прямі трансляції.