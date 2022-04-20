Спікер ОВА: в Одесі та області триває контрдиверсійна робота

В Одесі та області минула ніч пройшла без ворожого обстрілу, і ситуація під контролем Сил оборони. Також у регіоні триває робота з виявлення та нейтралізації російських диверсантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ніч у місті та області пройшла спокійно. Без обстрілів. Ситуація контролюється силами оборони... Нагадаю, що продовжується контрдиверсійна робота в нашій області та у місті. І результати говорять про те, що наші сили тероборони діють ефективно" , - сказав він.

Братчук також звернув увагу на питання мінно-вибухової безпеки та закликав громадян не виходити на одеські пляжі, а також уникати прогулянок у лісосмузі.

"Ворог продовжує проводити повітряне розвідування та перегрупування сил у Чорному морі" , - повідомив спікер ОВА.

Раніше повідомлялося, що російський крейсер "Москва", який ЗСУ вразили ракетами "Нептун", йшов до Одеси для висадки десанту для захоплення міста.