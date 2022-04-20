Верещук: 20 квітня буде відкрито гумкоридор з Маріуполя

На середу, 20 квітня, погодили роботу гуманітарного коридору з Маріуполя. Про це повідомила﻿ віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні. Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку" , - йдеться в повідомленні.

Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.

Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.

Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни.