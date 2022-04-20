Кислиця в ООН: росіяни, як нацисти, вивозять українців із захоплених територій

Російські загарбники продовжують насильно переселяти українців із тимчасово захоплених територій до Росії, як це колись робила нацистська Німеччина, повідомляє Укрінформ.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Невід'ємним елементом такого переміщення є фільтраційні табори", - зазначив постпред .

За його словами, не менше 20 тисяч українців утримуються у фільтраційних таборах «на лінії Мангуш – Микільське – Ялта та близько 5–7 тис. – у Безіменному Донецькій області».

Громадян України відправляють у депресивні регіони Росії, зокрема у північні області та на острів Сахалін, зазначив він. При цьому видають документи, що забороняють залишати російські регіони протягом двох років.

Загалом, сказав постпред, на сьогодні на територію Росії переселено понад 500 тис. українців, зокрема 121 тис. дітей.

Такі дії російських окупантів можуть бути кваліфіковані як викрадення людей і потребують рішучої відповіді міжнародної спільноти, насамперед відповідних структур ООН, наголосив Кисліца.