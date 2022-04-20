ОГП: з початку повномасштабного вторгнення РФ поранено 373 дитини

Більше 578 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Станом на ранок 20 квітня офіційне число загиблих дітей не змінилося - 205. Зросла кількість поранених - 373. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 118, Київській - 108, Харківській - 91, Чернігівській - 57, Херсонській - 43, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Стало відомо, що 15 березня в с. Стара Буда Бучанського району Київської області внаслідок обстрілу житлового будинку отримали поранення двоє дітей 6 та 8 років, які в той же день військовими РФ примусово були переправлені в Білорусь.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.