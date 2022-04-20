"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на 20 квітня

Виїхати евакуаційними поїздами 20 квітня можна із Запоріжжя, Покровська, Харкова та Одеси, повідомляє Корреспондент.

Для можливості виїзду громадян із гарячих точок країни Укрзалізниця призначила на середу, 20 квітня, додаткові евакуаційні рейси.

Графік відправлення евакуаційних поїздів:

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів; 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;

16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп; 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;

04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пасажирський; 11:30 – 229/230 Харків-Пасажирський – Ужгород;

22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород.

Нагадаємо, у вівторок, 19 квітня, Харків обстріляли з РСЗВ Ураган, є четверо загиблих.