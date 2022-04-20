Пентагон спростував твердження РФ щодо знищення в Україні партій зброї

Пентагон спростував твердження РФ щодо знищення в Україні партій зброї
Фото: defense.gov

Пентагон не має інформації про знищення Росією партій зброї та військової техніки, які були передані Україні країнами Заходу, повідомляє Новое время.

"У нас немає вказівок на те, що будь-які озброєння чи системи, які ми чи інші країни направляли в Україну, зазнали удару або що їх постачання було зірвано", — заявив у ході брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі.

Так Кірбі прокоментував твердження представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова про те, що у понеділок внаслідок російського ракетного удару було знищено український логістичний центр у районі Львова з великими партіями іноземного озброєння.

"Можливо, що вони намагалися цього добитися. Однак відкритим питанням є те, чи це було успішним. У нас немає вказівок, що був будь-який вплив на процес передачі зброї", — наголосив представник Пентагону.

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