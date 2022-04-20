Пентагон спростував твердження РФ щодо знищення в Україні партій зброї

Пентагон не має інформації про знищення Росією партій зброї та військової техніки, які були передані Україні країнами Заходу, повідомляє Новое время.

"У нас немає вказівок на те, що будь-які озброєння чи системи, які ми чи інші країни направляли в Україну, зазнали удару або що їх постачання було зірвано" , — заявив у ході брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі.

Так Кірбі прокоментував твердження представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова про те, що у понеділок внаслідок російського ракетного удару було знищено український логістичний центр у районі Львова з великими партіями іноземного озброєння.