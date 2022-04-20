У Києві відновлять рух поїздів метро до станції "Лісова"

Відзавтра, 21 квітня, рух поїздів метро відновлять до станції "Лісова". Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. Про це повідомляє﻿ КМДА.

Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

Рух поїздів здійснюється:

Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";

Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".

Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та "Кловська".

Графік роботи метро може оперативно змінюватися.