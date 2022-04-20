Toshiba зупинила прийом замовлень та інвестиції в Росію

Японська корпорація Toshiba оголосила про зупинку прийому замовлень та інвестицій в Росію, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Ми дуже занепокоєні ситуацією в Україні та відчуваємо величезне співчуття до жертв цього конфлікту. Toshiba Group продовжить стежити за ситуацією і сподівається на якнайшвидше припинення конфлікту" , – йдеться у повідомленні.