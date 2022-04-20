Toshiba зупинила прийом замовлень та інвестиції в Росію
Японська корпорація Toshiba оголосила про зупинку прийому замовлень та інвестицій в Росію, повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Ми дуже занепокоєні ситуацією в Україні та відчуваємо величезне співчуття до жертв цього конфлікту. Toshiba Group продовжить стежити за ситуацією і сподівається на якнайшвидше припинення конфлікту", – йдеться у повідомленні.
У компанії додали, що Toshiba Group пожертвує 100 мільйонів єн Верховному комісару ООН у справах біженців та некомерційній організації Japan Platform
"для надання гуманітарної допомоги постраждалим".