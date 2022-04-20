Луганська ОВА: ворог намагався штурмувати Рубіжне та Сєвєродонецьк

Спроба штурму Рубіжного та Сєвєродонецька не вдалася. У ворога понад сотня поранених, повідомляє﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб Попасної. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку, до місцевої лікарні міста Новоайдар доставлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. Точна кількість наразі уточнюється.

Тривають бойові дії у Кремінній. Також уночі окупанти обстріляли Новодружеськ, унаслідок чого зруйновано житлові будинки, місто без газу.