Як працюють ПриватБанк та Ощадбанк під час війни: карта відділень

Навіть під час війни українці продовжують міняти валюту, знімати гроші і оформляти картки. Найбільші українські банки продовжують працювати там, де це безпечно. В областях, де ведуться активні бойові дії, відділення змушені закритися, повідомляє УНІАН.

Як працює ПриватБанк

Відділення ПриватБанку відкриті в більшості регіонів України. Банк закрив відділення в регіонах, де співробітникам може загрожувати небезпека. Більшість філій не працюють у Харкові, Херсоні, Донецькій та Луганській областях.

Актуальна інформація про всі працюючі відділення ПриватБанку публікується﻿ на офіційному сайті﻿.

Як працює Ощадбанк

Ощадбанк в більшості регіонів України працює без перебоїв. У районі бойових дій філії закриті, щоб не наражати співробітників на небезпеку. Частково закриті відділення в Одеській, Миколаївській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях. У Луганській області закриті практично всі відділення. Повний список відкритих відділень дивіться за посиланням﻿.

Нагадаємо, що українцям продовжує надходити допомога по безробіттю навіть під час воєнного стану, в тому числі і на карту Приватбанку або Ощадбанку. Для отримання статусу безробітного та оформлення допомоги потрібно оформити заявку в"Дія".