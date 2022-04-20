Міноборони: Норвегія передала Україні сотню ЗРК "Містраль"

Норвегія на безоплатній основі передала Україні сотню зенітно-ракетних комплексів "Містраль". Вони здатні збивати літаки і вертольоти на малих висотах. Про це, з посиланням на Міністерство оборони Норвегії, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Як заявив міністр оборони Бьорн Арільд Грам, війна в Україні може затягнутися, і їй потрібна міжнародна підтримка.

"ЗРК "Містраль" - це ефективна зброя, яка вже використовується на флоті, і яка принесе велику користь Україні" , - зазначив він.

Наразі Україні передали близько 100 зенітно-ракетних комплексів "Містраль", які були зняті з озброєння армії Норвегії. Крім того, прийнято рішення передати 4000 протитанкових ракет і кілька видів засобів захисту та іншого військового спорядження.