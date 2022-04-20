Гайдай: сьогодні відбудеться евакуація жителів Луганської області
Сьогодні, 20 квітня, відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. Про це написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Маршрути змінено з урахуванням фактору безпеки.
Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:
- Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15
- Привілля: центральна площа;
- Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
- Рубіжне:Палац культури «Південний», вул. Чехова, 11.
- Гірське: Будинок культури Україна. Гагаріна 13а
- Попасна: вул. Миру 155 і 142.
З Кремінної будуть евакуювати за умови поліпшення ситуації. Жителів закликають не евакуюватися самостійно.
Також у Луганську область буде відправлено гуманітарний вантаж.