Гайдай: сьогодні відбудеться евакуація жителів Луганської області

Гайдай: сьогодні відбудеться евакуація жителів Луганської області
Фото: ДСНС

Сьогодні, 20 квітня, відбудеться евакуація жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, Попасної. Про це написав﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Маршрути змінено з урахуванням фактору безпеки.

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

  • Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15
  • Привілля: центральна площа;
  • Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
  • Рубіжне:Палац культури «Південний», вул. Чехова, 11.
  • Гірське: Будинок культури Україна. Гагаріна 13а
  • Попасна: вул. Миру 155 і 142.

З Кремінної будуть евакуювати за умови поліпшення ситуації. Жителів закликають не евакуюватися самостійно.

Також у Луганську область буде відправлено гуманітарний вантаж.

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