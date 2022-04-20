Генштаб ЗСУ назвав втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення

Генштаб ЗСУ назвав втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення
Фото: president.gov.ua

Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував останні відомості про втрати РФ у війні з Україною. Про це повідомляє прес-служба Генштабу.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу  - близько 20 900 осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 815 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2087 од,
  • артилерійських систем – 391 од,
  • РСЗВ - 136 од,
  • засобів ППО - 67 од,
  • літаків – 171 од,
  • гелікоптерів – 150 од,
  • автомобільної техніки - 1504 од,
  • кораблів /катерів - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 165,
  • спеціальної техніки - 27
  • пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

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