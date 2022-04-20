Генштаб ЗСУ назвав втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення
Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував останні відомості про втрати РФ у війні з Україною. Про це повідомляє прес-служба Генштабу.
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 20 900 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 815 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2087 од,
- артилерійських систем – 391 од,
- РСЗВ - 136 од,
- засобів ППО - 67 од,
- літаків – 171 од,
- гелікоптерів – 150 од,
- автомобільної техніки - 1504 од,
- кораблів /катерів - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 165,
- спеціальної техніки - 27
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.