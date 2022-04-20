Генштаб ЗСУ назвав втрати російських військ із початку повномасштабного вторгнення

Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував останні відомості про втрати РФ у війні з Україною. Про це повідомляє прес-служба Генштабу.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 квітня орієнтовно склали:

особового складу - близько 20 900 осіб ліквідовано,

танків ‒ 815 од,

бойових броньованих машин ‒ 2087 од,

артилерійських систем – 391 од,

РСЗВ - 136 од,

засобів ППО - 67 од,

літаків – 171 од,

гелікоптерів – 150 од,

автомобільної техніки - 1504 од,

кораблів /катерів - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 165,

спеціальної техніки - 27

пускових установок ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.