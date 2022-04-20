NYT: Вімблдон планує заборонити участь російським та білоруським гравцям

Один із 4 тенісних турнірів "Великого шолома" - Вімблдон - планує не допустити до змагань російських і білоруських тенісистів, повідомляє Економічна правда.

Про це пише The New York Times з посиланням на високопоставленого тенісного посадовця, який говорив на умовах анонімності.

Посадовець на умовах анонімності підтвердив, що рішення уже ухвалене. Він говорив на умовах анонімності, оскільки не уповноважений виступати від імені All England Club, який організовує та проводить турнір.

Видання зазначає, що таке рішення зачепить російських і білоруських гравців із високим рейтингом, які могли б бути серед фаворитів на перемогу в турнірі - зокрема, другу ракетку світу Даніїла Мєдвєдєва, який є чинним чемпіоном іншого турніру Granf Slam - Відкритого чемпіонату США, а також ще 3 росіян, які входять до топ-30 рейтингу ATP.

Крім цього, у РФ 5 тенісисток - у топ-40 жіночого рейтингу WTA, найвище - Анастасія Павлюченкова (№15).

Білоруска Аріна Сабалєнка посідає 4 місце у рейтингу і минулого року дійшла до півфіналу Вімблдону, а її співвітчизниця, Вікторія Азарєнка, колишня перша ракетка світу, зараз йде у рейтингу вісімнадцятою.

"Після початку війни в лютому організатори тенісних турнірів вирішили заборонити росіянам та білорусам брати участь у таких командних змаганнях, як Кубок Девіса та Кубок Біллі Джин Кінг, обидва з яких були виграні російськими командами у 2021 році.

Були скасовані чоловічі та жіночі турніри в Москві у кінці цього сезону, а також низка подій нижчого рівня в Росії та Білорусі. Міжнародна федерація тенісу також оголосила про припинення діяльності Російської федерації тенісу та Білоруської федерації тенісу в ITF", - нагадує газета .

Але російським та білоруським гравцям було дозволено продовжувати змагання у професійних турах як окремим особам, хоча й без жодної національної ідентифікації. На табло, у заявках чи в опублікованих рейтингах біля їхніх імен більше немає прапорів чи країн.

"Проте були заклики до повної заборони від кількох колишніх і нинішніх українських гравців, у тому числі від Марти Костюк і колишньої тенісистки, а нині капітана збірної України Ольги Савчук.

"Я думаю, що це лише питання часу. Рішення приймаю не я, але я вважаю, що їм також слід заборонити грати як незалежним особам. І я думаю, що це колективна вина" , - сказала Савчук минулого тижня, коли українська збірна грала у рамках Кубку Біллі Джин Кінг проти США.

За даними видання Sportico, поки до кінця не ясно, чи стосується це рішення тенісистів з Білорусі. Очікується, що офіційне оголошення від Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету відбудеться у середині травня.

Цього року Вімблдон пройде з 27 червня до 10 липня.