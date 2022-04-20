Спікер Міноборони: вирішальна битва за Україну вже почалася

Російська армія активізувала наступальні дії у Луганській та Донецькій областях. Про це заявив спікер Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник в інтерв'ю﻿ РБК-Україна.

В останні декілька днів противник значно активізував наступальні дії у Східній операційній зоні, збільшив кількість ракетних ударів та артилерійських обстрілів фактично по всій лінії бойового зіткнення, зазначив Мотузяник.

"Тому зараз ми можемо говорити, що ця вирішальна битва вже розпочалася" , - сказав він. ﻿

Він додав, що широкий наступ російської армії на сході України рано чи пізно мав відбутися.