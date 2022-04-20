Спікер Міноборони: вирішальна битва за Україну вже почалася
Російська армія активізувала наступальні дії у Луганській та Донецькій областях. Про це заявив спікер Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник в інтерв'ю РБК-Україна.
В останні декілька днів противник значно активізував наступальні дії у Східній операційній зоні, збільшив кількість ракетних ударів та артилерійських обстрілів фактично по всій лінії бойового зіткнення, зазначив Мотузяник.
"Тому зараз ми можемо говорити, що ця вирішальна битва вже розпочалася", - сказав він.
Він додав, що широкий наступ російської армії на сході України рано чи пізно мав відбутися.
"Але тут важливо розуміти, що наші українські міста і містечка на сході держави – це великі і маленькі фортеці, які сьогодні мужньо тримають оборону та стоять на заваді ворогу в його планах захопити усі наші території. Тому битва на Донбасі це, без перебільшення, вирішальна битва за Україну", - сказав спікер Міноборони.