Спікер Міноборони: вирішальна битва за Україну вже почалася

Спікер Міноборони: вирішальна битва за Україну вже почалася
Фото: Facebook/Ukraine Media Centre Kyiv

Російська армія активізувала наступальні дії у Луганській та Донецькій областях. Про це заявив спікер Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник в інтерв'ю﻿ РБК-Україна.

В останні декілька днів противник значно активізував наступальні дії у Східній операційній зоні, збільшив кількість ракетних ударів та артилерійських обстрілів фактично по всій лінії бойового зіткнення, зазначив Мотузяник.

"Тому зараз ми можемо говорити, що ця вирішальна битва вже розпочалася", - сказав він.﻿

Він додав, що широкий наступ російської армії на сході України рано чи пізно мав відбутися.

"Але тут важливо розуміти, що наші українські міста і містечка на сході держави – це великі і маленькі фортеці, які сьогодні мужньо тримають оборону та стоять на заваді ворогу в його планах захопити усі наші території. Тому битва на Донбасі це, без перебільшення, вирішальна битва за Україну", - сказав спікер Міноборони.

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