Повітряні сили: Україна не отримувала від партнерів нові літаки
Українські військові не отримували від західних партнерів нових літаків, проте одержали деталі для ремонту тих, що є. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"За сприяння Уряду США Повітряні Сили Збройних Сил України отримали запчастини та комплектуючі, для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які є на озброєнні авіації Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні.
У ЗСУ додали, що це дозволить поставити до строю більше техніки.
Напередодні речник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що інші країни передали Україні додаткові запчастини, які дозволять підняти в повітря більше літаків.