Генштаб: українські десантники збили два ворожі безпілотники
За минулу добу підрозділи протиповітряної оборони ДШВ ЗС України збили два російські БПЛА Горизонт Ейр S-100 і Орлан-10.
Як повідомляє Генштаб, військові застосували ЗРК Stinger та Starstreak.
"Слід відзначити, що військовослужбовці зенітних ракетних підрозділів Десантно-штурмових військ продовжують віртуозно збивати доволі дорогі засоби повітряної розвідки противника. Зокрема, ціна російського БПЛА Горизонт Ейр S-100 (виготовляється у Ростові-на-Дону) стартує від одного мільйона євро", - йдеться у повідомленні.