Міноборони Британії: зберігається ризик високоточних ударів РФ по Україні

В Україні зберігається ризик нанесення високоточних ракетних ударів РФ по пріоритетних цілях на всій території країни. Про це заявили в Міноборони Британії, повідомляє Новое время.

"Активність російської авіації на півночі України, ймовірно, залишиться низькою після її виходу з півночі Києва. Однак зберігається ризик завдання високоточних ударів по пріоритетних цілях на всій території України" , — зазначили там.

У британському оборонному відомстві уточнили, що російські атаки на українські міста показують їх намір спробувати зірвати перекидання українських підкріплень та озброєнь на схід країни.