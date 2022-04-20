Міноборони Британії: зберігається ризик високоточних ударів РФ по Україні
В Україні зберігається ризик нанесення високоточних ракетних ударів РФ по пріоритетних цілях на всій території країни. Про це заявили в Міноборони Британії, повідомляє Новое время.
"Активність російської авіації на півночі України, ймовірно, залишиться низькою після її виходу з півночі Києва. Однак зберігається ризик завдання високоточних ударів по пріоритетних цілях на всій території України", — зазначили там.
У британському оборонному відомстві уточнили, що російські атаки на українські міста показують їх намір спробувати зірвати перекидання українських підкріплень та озброєнь на схід країни.
"Військова присутність Росії на східному кордоні України продовжує нарощуватись, а бої на Донбасі посилюються, оскільки російські війська намагаються прорвати українську оборону", — резюмували там.