СБУ заяивла про затримання агента ФСБ, який коригував вогонь по містах

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ РФ, який здавав позиції ЗСУ та коригував вогонь по мирних містах, про це повідомила﻿ прес-служба СБУ.

"У Луганській області співробітники СБУ затримали агента ФСБ РФ, якого ворожа спецслужба "закинула" до України за тиждень до початку війни для збирання розвідувальної інформації у районі проведення операції Об’єднаних сил" , - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що він був завербований російською спецслужбою під час відбування покарання у колонії на території РФ.

Після початку повномасштабного збройного вторгнення РФ до України агент збирав та передавав співробітнику ФСБ відомості про місця розташування позицій українських військових на території Сєвєродонецька та Лисичанська, а також корегував артилерійський вогонь противника по цих містах, зазначає СБУ.

За свою "роботу" він отримував від спецслужби РФ грошову винагороду. Під час затримання у агента вилучено докази його розвідувально-підривної діяльності на шкоду державній безпеці України.

Наразі вирішується питання щодо реєстрації стосовно правопорушника кримінального провадження за статтею 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.