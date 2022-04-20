У Мінагро прогнозують високі ціни на зернові протягом 3-5 років

Через військове вторгнення Росії в Україну високі ціни на зернові триматимуться 3-5 років. Це позначиться на країнах, які імпортують продовольство, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інтерв'ю міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського італійському інтернет-виданню Аdnkronos.

"Війна в Україні порушила ринковий баланс, тому треба бути готовими до того, що ціни на продовольство зростатимуть. Це триватиме, поки знову не відновиться нормальний баланс попиту і пропозиції. Сьогодні пропозиція на світових ринках зерна значно впала. І не виключено, що високі ціни на зернові зберігатимуться ще 3-5 років" , - сказав він.

Сольский зазначив, що в Україні посіви зменшаться на 20-30% в порівнянні з минулим роком.

"Перешкоди, спричинені військовими діями, можуть призвести до зниження якості посівів та врожайності з гектара. За попередніми даними, близько 20-30 % площі орних земель можуть залишитися не засіяними. Точна цифра буде відома наприкінці травня, коли посівна кампанія завершиться" , - повідомив він.

Щодо експорту, то цього року Україна повинна була експортувати 20 млн тонн пшениці з торішнього врожаю на світові ринки, але зробити це складно, оскільки морські порти заблоковані. У середньому в місяць ми експортувати більше 5 млн тонн зернових, в березні - 1,4 млн тонн, серед них 200 тис. тонн продовольчої пшениці.