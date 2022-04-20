Медведєв заявив, що на іноземців не поширюється Женевська конвенція

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що на іноземних військовослужбовців в Україні, які захищають країну від окупантів, Женевська конвенція не поширюється і їх "потрібно денацифікувати першими".

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, іноземні легіонери прибули до України, щоб потім захопити владу.

Медведєв написав, що ті, хто прибув в Україну, зробили це заради грошей і "бажання крові та гострих відчуттів", а також назвав їх "професійними вбивцями зі зламаною психікою, для яких цей конфлікт – далеко не перша гаряча точка".

Він закликав "іноземних найманців" здатися військам РФ, інакше їх "денацифікують" разом із їхніми наставниками з бандерівців.

Раніше повідомлялось, що РФ відправляє на війну проти України найманців із країн Близького Сходу.