Посольство КНДР у РФ: події в Бучі – це провокація Заходу
У посольстві КНДР в Росії вважають, що події в Бучі (Київська область) є провокацією. Про це, із посиланням на російські ЗМІ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
У диппредставництві впевнені, що таким чином "недружні країни" намагалися очорнити РФ.
У Північній Кореї заявили, що "провокацію" нібито влаштували західні країни, у тому числі й США.
"Подія масового вбивства в місті Буча чітко показує, що США і Захід нерозбірливі в підлих способах для того, щоб досягти своєї нечистої мети - очорнити імідж Росії і ізолювати (її - ред.) в міжнародному відношенні", - ідеться в повідомленні.