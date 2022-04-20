Посольство КНДР у РФ: події в Бучі – це провокація Заходу

У посольстві КНДР в Росії вважають, що події в Бучі (Київська область) є провокацією. Про це, із посиланням на російські ЗМІ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

У диппредставництві впевнені, що таким чином "недружні країни" намагалися очорнити РФ.

У Північній Кореї заявили, що "провокацію" нібито влаштували західні країни, у тому числі й США.